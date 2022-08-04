KÜN’de çocukların merakı anlamlı projeye dönüştü

Nevşehir ve çevresinde Montessori eğitim felsefesi ile hizmet veren tek kurum olan Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kapadokya Montessori Anaokulu), çocukların ilgilerine ve meraklarına yönelik düzenlediği alan gezileriyle dikkat çekiyor.Montessori anlayışını eğitim ve öğretimin yanı sıra mimariye de uygulayan Kapadokya Montessori Anaokulu, çocukların sahip olabilecekleri en ileri becerileri ortaya çıkarmayı; bu becerilerin yeşermesini ve köklenmesini sağlamayı eğitim metodu olarak görüyor.

"Çocukların merakı anlamlı bir projeye dönüştü"

“Her şey çocuklara sorulan bir soruyla başladı" diyen Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Cansu Bozer, “Çocuklarımıza neleri merak ediyorsunuz diye sorduk ve merakları üzerine proje üretip alan gezileri düzenledik. Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Üniversitemizin Çocuk Gelişimi bölümühocalarının da katkılarıyla çocuklarımızın merakı büyük bir proje çalışmasına dönüştü. Alan gezilerimiz, çocuklarımızın tecrübe ederek, yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan anlamlı bir öğrenme sürecine evrildi.” diye konuştu.

Nereleri gezdiler?

Kapadokya Montessori Anaokulunun, çocukların ilgileri doğrultusunda düzenlediği alan gezilerinden bazıları şunlar: Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü atölyeleri, Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık mutfak atölyeleri, Kapadokya Güray Müze, Ürgüp Küçük Prens Temalı Çocuk Kütüphanesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre Merkezi ve Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Ağaçlandırma Alanı.