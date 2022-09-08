KÜN’de “19. Uluslararası Makine, Tasarım ve İmalat Kongresi" düzenlendi

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Ürgüp Yerleşkesi’nde "19. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi" (UMTİK 2022) düzenlendi.

Kongre Türkiye’de makine sanayii ve akademik çalışmalarının öncülerinden rahmetli Ortahisarlı Prof. Dr. Memiş Acar’ın anısına Kapadokya’da düzenlendi. Kongre Açılış konuşmasını UMTİK 2022 Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Sadık Engin Kılıç gerçekleştirirken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol ev sahibi Kapadokya Üniversitesi’ni tanıtarak katılımcılara hoş geldiniz dileklerinde bulundu. Kongrenin ilk gününde 2018 yılında vefat eden Prof. Dr. Memiş Acar adına bir anma töreni düzenlenerek, merhumun eşi Prof. Dr. Serpil Acar, yakın akrabaları, çalışma arkadaşları ve öğrencileri tarafından konuşmalar yapıldı.

Kongrenin ikinci günü, kongre paydaşı üniversite rektörlerinin konuşmacı oldukları “Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü” konulu bir panel yapıldı. Rektörler panelinde Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TED Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin hem kendi üniversitelerinin bölgesel kalkınmaya olan katkılarını hem de konu hakkındaki diğer görüşlerini izleyicilerle paylaştılar.

Yapılan bilimsel toplantıya9 Davetli konuşmacı, 7 farklı ülkeden ve 67 farklı kurum kuruluştan toplam 153 kişinin katılımı sağlandı. Tematik oturumlar çerçevesinde toplam 90 bildiri sunumu yapıldı.