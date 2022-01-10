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Avcılar Merkez Mahallesi’nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken bir işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
KÜN Rektörü: "Basın mensupları özveri ve samimiyetle gerçeğin peşinde"
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
NEVŞEHİR 10.01.2022, 14:05
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hasan Ali Karasar yayınladığı yazılı mesajında; "Toplumu bilinçlendirmek için özveri ve samimiyetle gerçeğin peşinde olan, mesleğini onurla sürdüren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar; siz değerli basın emekçilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.