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‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar’ projesi çocuklarla gönüllüleri buluşturuyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce ‘Sen de Gönüllü Ol Çocukların Eğitimine Destek Ol’ sloganıyla başlattığı ‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar’ projesi her hafta bir köy okulunda çocuklarla gönüllüleri buluşturuyor.

NEVŞEHİR 03.06.2022, 16:55
‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar’ projesi çocuklarla gönüllüleri buluşturuyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce ‘Sen de Gönüllü Ol Çocukların Eğitimine Destek Ol’ sloganıyla başlattığı ‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar’ projesi her hafta bir köy okulunda çocuklarla gönüllüleri buluşturuyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından çocukların eğitimlerine katkı sağlamakla birlikte derslerden arta kalan vakitlerinde sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri gönüllüler ile birlikte her hafta bir köy okulunu ziyaret ediyor. Gidilen okullarda aralarında öğretmenlerin ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu gönüllüler çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenliyor. Son olarak merkez ilçeye bağlı Özyayla Köyünde bulunan Özyayla İlkokulu’nu ziyaret eden gönüllüler burada geleneksel çocuk oyunları oynadı. Çocuklarla birlikte okul bahçesinde resim ve el izi baskı ile tişört yapan gönüllüler daha sonra fidan dikimi gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve okul idarecileri ve öğretmenlerinin de katıldıkları etkinlikler boyunca çocuklar gönüllerince eğlendi.

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