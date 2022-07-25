Kozaklı’da alt yapı sorunu tarihe karışıyor

Nevşehir’de; Kozaklı Belediyesi tarafından yapımına başlanan dev jeotermal altyapı yenileme ve rehabilite projesinde ilk kazma kurban kesilerek vuruldu.

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu’nun yoğun girişimleri sonucu seçim döneminde müjdesini verdiği altyapı sorunu tarihe karışıyor. Kozaklı Belediyesi tarafından yapımına başlanan dev jeotermal altyapı yenileme ve rehabilite projesinde çalışmalar başladı. Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu; "Vatandaşlarımızın ısınma konforunu artırmak için mayıs ayında ihalesini yaptığımız şehrimizin gelecek 40 yılına hizmet edecek dev jeotermal altyapı yenileme ve rehabilite işine, bugün ilk kazmayı vurarak başladık. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

"127 Milyonluk Dev Jeotermal Altyapı Yatırımı İlçemize Hayırlı Olsun"

Isınma problemini çözmek adına verdiği sözü tuttuklarını söyleyen Kozaklı Belediye Başkanı Kabukcuoğlu; "3 yıllık bir çalışma sonucunda Dünya Bankası kaynaklarıyla jeotermal altyapımızı baştan aşağı yeniliyoruz. Türkiye’nin en modern 5 bin konutluk tek elden dağıtım sistemi, yeni ana ısı merkezi, mevcuttaki ısı merkezleri iptal edilip 6 yeni ısı merkezi yapımı , 60 km yeni jeotermal hat, otomasyon sistemi, 1.2.3. Etap TOKİ’ler ve Bağlıca Mahallesi hatlarının yapım işi belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde 127 milyar 440 milyon liralık bedelle ihale edilmiştir. İlçe tarihinin en büyük yatırımının hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, İl Başkanımız Ali Kemikkıran’a Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye Belediyemizdeki çok kıymetli çalışma arkadaşlarımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ederim. Derdimiz millet, davamız vatan. Termalin gözbebeğine hayırlı uğurlu olsun" dedi.