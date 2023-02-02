Konut dokunulmazlığını ihlal eden 6 kişi tutuklandı

Nevşehir’de birden çok kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal eden şahıslar jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir ilçesinde bulunan bir ikamette 6 kişi; konut dokunulmazlığını ihlal ettiği ve yağma suçu işlediği gerekçesi ile 112 ihbar hattına şikayette bulundu. Jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonrasında suça karışan 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.