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Kızılırmak’tan kaçak balık tutan şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinden kaçak yollarla tuttuğu 270 kilogram balığı Konya’dan gelen bir şahsa satmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

NEVŞEHİR 01.06.2021, 12:32
Kızılırmak’tan kaçak balık tutan şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinden kaçak yollarla tuttuğu 270 kilogram balığı Konya’dan gelen bir şahsa satmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Araplı mevkiinde Kızılırmak nehrinden kaçak yollarla 270 kilogram balık tutan N.M. tutmuş olduğu balıkları Konya’dan gelen N.M.’ye satarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından her iki şüphelide gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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