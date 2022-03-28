Nevşehir’in Avanos ilçesinde Kızılırmak’ta erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Avanos ilçesinde bulunan Kızılırmak’ta erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Hamit A.’nın (26) cansız bedeniyle karşılaştı. Hamit A.’nın cenazesi ekiplerce sudan çıkartılırken, gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.