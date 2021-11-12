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Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan bir kişi tutuklandı
Nevşehir’de Kasten Yaralama, Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan bir kişi tutuklandı.
NEVŞEHİR 12.11.2021, 11:12
Nevşehir’de Kasten Yaralama, Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir Avanos İlçesinde silahla tehdit olayına müdahale eden emniyet ekipleri; olayda kullanılan iki adet havalı tabanca ele geçirdi. Kasten Yaralama, Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan ikisi Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılırken A.D.G isimli şahıs ise tutuklandı.