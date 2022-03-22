‘Kibarlık Budalası’ Nevşehir’de sahnelenecek

Hakan Altıner, Aydan Şener ve Burçin Bildik’in rol aldıkları ‘Kibarlık Budalası’ adlı tiyatro oyunu Nevşehir’de sahnelenecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Moliere’in ölümsüz eseri ’Kibarlık Budalası’ sanatseverler ile buluşuyor. Hakan Altıner, Aydan Şener ve Burçin Bildik gibi usta isimlerin rol aldıkları komedi oyunu, 29 Mart 2022 Salı günü saat 19.30’da Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Tiyatro severler oyun için biletlerini 5 TL karşılığında Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilecek.

12 yaş altındaki çocukların ve biletsiz izleyicilerin alınmayacağı oyuna sanatseverlerin ilgi göstermesi bekleniyor.