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KGK İl Başkanı Karaca’ya Türk Eğitim Sen’den ziyaret

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığına atanan Tolga Karaca’yı ziyaret etti.

NEVŞEHİR 09.12.2020, 08:54
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KGK İl Başkanı Karaca’ya Türk Eğitim Sen’den ziyaret
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Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığına atanan Tolga Karaca’yı ziyaret etti.

Türk Eğitim Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Başkan Yardımcısı Önder Doğan ve Türk Eğitim Sen NEVÜ yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Tolga Karaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, “ Nevşehir’de yerel basın bizlerin sesi olmaya devam ediyor. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız Tolga Karaca’nın da KGK İl Başkanlığına atanması bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

KGK İl Başkanı Tolga Karaca’da ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirirken Türk Eğitim Sen heyeti ile bir süre görüştü.
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