Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.