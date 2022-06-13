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Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Nevşehir’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR 13.06.2022, 12:36
Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Nevşehir’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Haklarında ’Kasten Öldürme’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve S.D isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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