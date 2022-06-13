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Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı
Nevşehir’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki firari hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR 13.06.2022, 12:36
Nevşehir’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Haklarında ’Kasten Öldürme’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve S.D isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.