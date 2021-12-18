Karla mücadele sabaha kadar sürdü

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir’de cuma akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri teyakkuza geçti. Kar yağışının yolda buzlanma yaparak araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekipler, gece saatlerinden itibaren başta ana arteller olmak üzere tüm mahallelerde tuzlama ve kar temizliği çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşturulan Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.