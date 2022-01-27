Karla mücadele aralıksız sürüyor

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri dün gece başlattıkları kar küreme, temizlik ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde ulaşımın aksamaması için büyük bir gayretle sahada görev yaptıklarını belirtti. Nevşehir Belediyesi’nin kendi araç parkındaki iş makinelerinin yanı sıra şehirdeki özel firmalardan da araç kiraladıklarını ve şu anda 33 iş makinesinin kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğünü belirten Savran, 350 kişilik bir yaya ekibinde bu çalışmalara destek verdiğini vurguladı.

Karla mücadele çalışmalarında iş makinelerinin yakıt ikmali dışında sürekli sahada olduğunu ve tüm mahallelerde en az bir ekibin görev yaptığını söyleyen Savran, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Kiralık araçlarımız ile birlikte kent merkezinin dört bir tarafında hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Dün akşam saatlerinden bu yana ekiplerimiz büyük bir gayret içerisinde çalışıyor. Vatandaşlarımızın da hak vereceği üzere son yılların Ocak ayındaki en yoğun yağışını aldık. Özellikle ara sokaklarda parklardan dolayı bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bizler saha da olacağız ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.