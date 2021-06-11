KAPEM’de hayvanseverler için “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” verilecek

Nevşehir Belediyesi tarafından “2021 Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenlenecek.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri ve İl Hayvan Koruma Kurulu kararları doğrultusunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü işbirliğinde “2021 Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenlenecek.

14 Haziran Pazartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitim programına daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan kişiler katılabilecek.

Nevşehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Tekin Keçeci tarafından programda katılımcılara Hayvan Bakımı ve Beslenmesi, Hasta Hayvanın Tanınması, Kedi ve Köpeklerde Paraziter Enfeksiyonlar, Zoonoz Hastalıklar (İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar) ve Hayvan Davranışları konularının yanı sıra Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında bilgiler verilecek.

Eğitimin sonunda katılımcılar “Hayvan Koruma Görevlisi Kartı” sahibi olacak.