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KAPEM’de 4 yeni kurs kaydı başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de açılacak olan yeni kurslar için kayıtlar başladı.

NEVŞEHİR 05.08.2022, 15:32
KAPEM’de 4 yeni kurs kaydı başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de açılacak olan yeni kurslar için kayıtlar başladı.

Her yıl açtığı mesleki, kişisel beceri ve hobi kursları ile on binlerce kişiye ücretsiz eğitimler veren KAPEM, yeni dönemde 4 yeni kurs daha açacak. Paşakonağı içerisinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM’de açılacak olan Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı, İngilizce Seviye A1 ve İnternet Programcılığı kursları için kayıtlar başladı. Ücretsiz olarak hafta içi ve hafta sonu düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyenler 15 Ağustos tarihine kadar Paşakonağ’ındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.

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