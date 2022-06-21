Kapadokya’da ’Mülteci Günü’ etkinliği düzenlendi

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü, Nevşehir’de Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlik, üniversitenin Mustafapaşa Yerleşkesi’ndeki Oktay Sinanoğlu Binası bahçesinde yaklaşık 400 mültecinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik, Kapadokya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Nevşehir İl Göç İdaresi, Kayseri İl Göç İdaresi, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Afganistan Gönüllü Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (GESDER), Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) ve Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlendi. 2001 yılından beri her 20 Haziran’da, olumsuz koşullar nedeniyle ülkelerinden göç etmek durumunda bırakılan milyonlarca mültecinin yolculukları sırasında ve sonrası yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve onlarla dayanışmak amacıyla Dünya Mülteciler Günü kutlanmaktadır.

Suriyeli, Afgan, İranlı ve Iraklı müzik ve dans grupları eşliğinde devam eden eğlenceli etkinlikler sonrasında, mültecilere Kapadokya Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Şef Cem Aydoğdu tarafından hazırlanan tandır çorbası, testi kebabı, dimrit salatası ve dolaz tatlısı gibi bölgenin coğrafi işaretli yemekleri ikram edildi. Kutlamalar, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi turizm köyü ilan edilen Mustafapaşa köyü gezisiyle son buldu.