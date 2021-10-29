Kapadokya’da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla çok sayıda sıcak hava balonunun bu sabahki uçuşlarında sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

Peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, güneşin ilk ışıklarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine Türk bayrağı asarak havalandı. Türk bayrakları peribacaları arasında dalgalanırken onlarca balonun Kapadokya semalarındaki görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu.

Bu özel günde Kapadokya da bulunmak istediklerini belirten yerli turistler, "Kapadokya çok güzel bir bölge. Bu gün ise daha özel bir anlam ifade etti. Balonların Türk bayrakları ile havalanması bu güne ayrı bir anlam kattı" dedi.