Kapadokya’da 27 çift ’evet’ dedi

Kapadokya’da 02.02.2022 tarihinde dünya evine girmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Nevşehir’de 02.02.2022 tarihinde dünya evine girmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde günler öncesinden randevu aldı. Özel güne denk gelen nikahlar nedeni ile bugün Nevşehir genelinde 27 çift dünya evine girdi. 02.02.2022 tarihinde saat 02.02’de nikah masasına oturan çiftlerden Can Efe, "Bu tarihi özel günlerimizin, özel rakamlardan oluşan tarihle birlikte hatırlanması içindi” derken, nikah masasında ’evet’ diyen Fatmanur Tiftik de, "Bu tarih gibi bu günümüzün de ömür boyu hatırlanmasını İnşallah tarihin uyumu gibi hayatımızda uyumlu gider” şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Ertuğrul Usta, "Bugün özel bir tarih. Türkiye’nin bütün belediyelerinde evlendirme memurluklarında yoğun bir trafik yaşanıyor. Aynı şekilde Kapadokya bölgemizde de 27 adet nikah yapıldı. Evlenecek çiftlerin bu özel tarihi hem kendi adlarına unutulmaz kılınması için gayrette bulundular. Çiftlerimiz aylar öncesinden randevu alan çiftlerimiz oldu. Kapadokya bölgemizde daha fazla nikah bekliyor idik ama hava muhalefeti dolayısıyla bazı nikahlarımızda iptaller gerçekleşti. Çiftlerimizin ortak amacı bu unutulmaz tarihin hem yazılırken hem okunurken hem de görsel olarak akıcı olan tarihin kendi hayatlarında da unutulmaması için ve akıcı bir hayat olması temennisiyle çiftlerimiz bu günü tercih etti. Bu gün ve diğer günlerde evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.