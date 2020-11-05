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Kapadokya Üniversitesine ’Genç Ofis’ açılacak

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İLE NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNDE “GENÇ OFİS” AÇILMASI YÖNÜNDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

NEVŞEHİR 05.11.2020, 09:42
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Kapadokya Üniversitesine ’Genç Ofis’ açılacak

Kapadokya Üniversitesi ile Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, Kapadokya Üniversitesinde ’Genç Ofis’ açılması yönünde iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Gençlik Merkezi Müdürü Duygu Yüzer ve Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Kapadokya Üniversitesinde açılacak Genç Ofis ile hem öğrencilerin hem de üniversite personelinin sosyal ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katılımının sağlanması hedefleniyor.

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