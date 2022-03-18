Kapadokya Üniversitesi’nde ‘Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı’ semineri yapıldı

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın katılımlarıyla Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı Semineri düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci Konseyi işbirliği ile Kalite ve Stratejik Planlama Daire Başkanı Ramazan Temel’in moderatörlüğündeki seminer, Üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesindeki Oktay Sinanoğlu Binası Konferans Salonu’nda yapıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Üniversitenin Kalite Yönetim Sistemi, Eğitimde Kalite Güvence Sistemi ve diğer sürdürülebilir çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Karasar, “Üniversitemizin çevreyle ilgili olan ilişkileri, özellikle bölgedeki ekonomik doğal sürdürülebilirlikle olan ilişkileri bizler için çok önemli. 2015 yılı itibariyle, yani Kapadokya Meslek Yüksekokulumuz kurulduktan 10 yıl sonra, bir MYO olarak kalite yönetim çalışma sistemi kuruluş çalışmalarına başlamış ve 2016 yılında İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını tamamlamıştır. Henüz bir vakıf MYO iken İSO 9001 ve Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını tamamlamış bir üniversite olarak dikkat çekiyoruz. Aynı sene YÖKAK tarafından kurumsal dış değerlendirme süreci başlamış ve tamamen gönüllülük üzerine kurulu bu sürece de katılmaktan mutluluk duymuştuk. Bugün de bu anlamlı seminerdeki katkıları için YÖKAK temsilcilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin kalite güvence süreçlerine katılımları son derece önemli"

Rektör Karasar’ın ardından konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ise YÖKAK ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının önemi, YÖKAK’ın değerlendirme süreçlerine ilişkin temel kavramlar hakkında bilgiler aktardı. Kar, “Öğrencilerin kalite güvence süreçlerine katılımları, kendilerine bireysel ve toplumsal anlamda birtakım kazançlar sağlamaktadır. En önemlisi bu süreçlerle ilgili kazandığınız tecrübe, konuya hâkimiyet, sizlere ileride büyük getiriler sağlayacaktır. Bu da iş hayatına sizi daha adapte, hazır hale getirecektir” ifadelerinde bulundu.

Seminerde ayrıca, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gonca Uludağ ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı Sena Çatal, Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu faaliyetlerine yönelik sunumlarıyla öğrencilerimize bilgilendirmede bulundular.