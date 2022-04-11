Kapadokya Üniversitesi "Sürdürülebilir Turizm" Eğitimi’ne katıldı

Kapadokya Üniversitesi, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) Akdeniz Bölge Direktörü IoannisPappas’ın eğitmenliğini üstlendiği Sürdürülebilir Turizm Eğitimi’ne katıldı.

İstanbul’da düzenlenen eğitime Kapadokya Üniversitesinden Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Mehmet Bahar, Dr. Ali Yüce ve Öğretim Görevlisi Ramazan Temel’in yanı sıra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkilileri katıldılar. Eğitimde, GSTC ile yapılan iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, Türkiye turizminde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak GSTC Sürdürülebilirlik kriterleri incelendi.

’Sürdürülebilir turizm politikalarına destek’

Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’nin sürdürülebilir turizm politikalarına destek vererek uzun vadede sürdürülebilir, rekabetçi, ekonomiye ve kalkınmaya katkı sağlayan, kapsayıcı bir turizm yapısına ve yönetimine sahip olunması için politika önerileri sunmaktadır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Üniversitemiz ve GSTC iş birliği ile Türkiye Sürdürülebilir Turizm Standartları geliştirilmektedir. Standartlara uyumun 2030 yılına kadar kademeli bir şekilde belli bir büyüklüğün üzerindeki tüm konaklama tesisleri için zorunlu olması hedeflenmektedir.