banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı’nın adı kütüphanede yaşayacak

İstanbul Erenköy Kız Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan kütüphaneye “Alev Alatlı Kütüphanesi” adı verildi.

NEVŞEHİR 23.05.2022, 17:43
Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı’nın adı kütüphanede yaşayacak

İstanbul Erenköy Kız Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan kütüphaneye “Alev Alatlı Kütüphanesi” adı verildi.

Kütüphanenin açılış törenine Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimciler ve davetliler katıldılar.

20 bin kitaplı kütüphanenin açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Burada kütüphanelere topluma yön veren kişilerin isimlerini vermek istedik. Alev Alatlı, tarihte yolculuk yapan geçmişe geleceğe dünyada dolaşan ama kalbi bu topraklarda olan birisi. Kendisine ismini lütfettiği için teşekkür ederim” dedi.

Törende konuşan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı ise şunları kaydetti:

“Çocuklar, benden çekeceğiniz var. Artık bir ayağım burada olacak. Özellikle bu okulda bir gazete çıkarmanızı istiyorum. Bu kütüphanenin hakkını vereceğiz. Bakan Bey’in peşini bırakmayacağız. Kütüphaneler arası ödünç alma sistemi kuracağız. Aradığınız kitap sizde yoksa başka liseden alacağız ve onlar da sizden istediklerini alabilecek. Belki aranızda yazar olmak isteyenler vardır. Ben de bir yazar olarak destekçinizim.”

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle kütüphanenin açılışı yapıldı. Törene katılanlar tarafından açılış sonrası kütüphane ziyaret edildi, eserler incelendi. Okulda bir sınıf ziyareti de yapan Alatlı, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti, okumanın önemine değinerek öğrencilere ve eğitimcilere tavsiyelerde bulundu. Tören programı öncesi Beşiktaş İtri Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Korosu tarafından bir açılış konseri de verildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
21°
az bulutlu