Kapadokya mimarisi masaya yatırıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nda Kapadokya mimarisi üzerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Emine Akcan Şirin’le söyleşi düzenlendi.

NEVÜ Avanos MYO Mimari Restorasyon Programı Öğr. Gör. Dr. Barış Emre Sönmez’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Mimari Restorasyon Programına öğrencileri katıldı. Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’ndaki söyleşide Öğr. Gör. Emine Akcan Şirin, “Kapadokya Troglodit Mekanları İçin Kavramsal Bir Çalışma” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Mimarlık kavramının tanımı ve mimari olguların betimlenmesi için genel bir çerçeve çizilmesi gerektiği üzerinde duran Öğr. Gör. Emine Akcan Şirin, sunumunda mimarlık tarihinin gelişiminde Kapadokya Bölgesi’ndeki kaya mekanlarının tasarımını ve yapım aşamalarını değerlendirdi.

Şirin, çalışmalarını gösteren fotoğraf ve çizimleri öğrencilerle paylaşarak söyleşisini tamamladı.