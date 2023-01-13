Kapadokya Havalimanından uçanların sayısı 400 bini geçti

Nevşehir Kapadokya Havalimanından 2022 yılında 441 bin 89 yolcu uçuş gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Nevşehir Kapadokya Havalimanından 2022 yılında 15 bin 759 uçak seferi gerçekleşti. Gerçekleşen uçuşlarda 441 bin 89 yolcu uçtu. Yapılan açıklamaya göre ayrıca 4 bin 759 ton kargo, posta ve bagaj eşyası taşındığı bildirildi. Yapılan açıklamada Aralık ayı istatistiklerine de yer verildi. 2022 yılı Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 3 bin 650 kişi olurken, dış hat yolcu trafiği 422 kişi oldu. Toplamda Aralık ayında 33 bin 72 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca Aralık ayında, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 52, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda bin 58’e ulaştı. Kargo, posta ve bagaj eşyası ise aralık ayında toplamda 310 ton oldu.