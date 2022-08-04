Kapadokya Ece Seçkin’le sallandı

Nevşehir, dünyanın en havalı festivali olan Ürgüp 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali’nde Ece Seçkin konseri ile sallandı.

Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kapadokya Balon Festivali ‘Balonfest Ürgüp’ tüm heyecanı ile devam ediyor. Coğrafi oluşumlarının yanı sıra tarihi ve kültürel değerleri ile dünya turizminin göz bebeği olan Masal Kent Ürgüp’de düzenlenen Balon Festivali’nde sahne alan Ece Seçkin şarkılarıyla binlerce katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı.

Bugün akşam saatlerinde kortej yürüyüşü ile başlayan Balon Festivali gece saatlerinde de ışık ve ateş gösterilerinin yanı sıra Ece Seçkin konseriyle devam etti. Konserde sahne alan sanatçı Ece Seçkin söylediği birbirinden güzel şarkıları ile festivale katılanları coşturdu.