banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı

Kapadokya ’Bir Başka Kapadokya’ etkinliğine ev sahipliği yapacak

Kapadokya, 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde ’Bir Başka Kapadokya (Kapadokya Lezzetleri, Mustafapaşa)’ etkinliğine ev sahipliği yapacak.

NEVŞEHİR 13.05.2022, 11:57
Kapadokya ’Bir Başka Kapadokya’ etkinliğine ev sahipliği yapacak

Kapadokya, 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde ’Bir Başka Kapadokya (Kapadokya Lezzetleri, Mustafapaşa)’ etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Nevşehir Valiliği himayesinde, Kapadokya Üniversitesi, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Alan Başkanlığı iş birliği ile yapılacak etkinlik süresince, 40 civarında gastronomi ve turizm kanaat önderine geçtiğimiz 2 Aralık 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından dünyanın en iyi turizm köylerinden biri ilan edilen Mustafapaşa köyü tanıtılacak. bölgenin benzersiz ortamında Kapadokya lezzetlerini deneyimleme imkânı sunulacak.

Etkinlik; ilk gün Mustafapaşa’da saat 14.00’te Mehmet Şakir Paşa Medresesi’nde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşmaları ile başlayacak. Sonrasında, Kapadokya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser tarafından Mustafapaşa’nın genel tanıtımı yapılacak ve köyün tarihi ve sosyal zenginliklerini yansıtmak üzere seçilen mekânlar ziyaret edilecek. Ziyaret programı, Topakoğlu Konağı, Konstantin ve Eleni Kilisesi,Bebek Müzesi, Lulas Mahallesi, Aya Nikola Manastırı ve Vadisi ile Kapadokya Üniversitesi tarafından İdari Bina olarak kullanılan Haralambos Konağı’nı içeriyor. Gezi sırasında konuklara köyün tarihi ve mimarisi hakkında bilgiler verilecek. Bir Başka Kapadokya etkinliğinin ikinci gününde ise sabah kahvaltısı, eski Ürgüp TEKEL Şarap Fabrikasında, yeni KÜN Fabrika Yerleşkesinde bölgeye özgü ürünler ile hazırlanacak. Kahvaltı, Üniversite ve Nevşehir İli kadın kooperatiflerinin ortak çalışması ile yapılacak. Ziyaret sürecinde yerel işletmelerin de görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Etkinlik ile Kapadokya’nın değerlendirilmemiş iki kültür varlığı gündeme getirilmesi hedefleniyor. Nevşehir kadın kooperatiflerinin, derneklerinin ve yerel üreticilerin ürünlerini sergileyerek satış yapabilecekleri Gastro Kapadokya Yemek Şenliği etkinliğin ikinci gününde, Ürgüp Tekel Şarap Fabrikasında, yeni KÜN Fabrika Yerleşkesi’nde yapılacak. Siren sesiyle başlayacak olan şenlikte, tüm halka ve turistlere yönelik eğlenceli aktiviteler, yarışmalar ve sunumlar olacak.

Eski adı Sinasos olan Mustafapaşa köyü, Orta Çağ’a dayanan tarihi; Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemine tarihlenen 200 civarında tescilli yapısı ve kozmopolit kültürü ile Kapadokya tarihinde çok önemli bir yer olarak dikkat çekiyor. Mustafapaşa, Lozan Mübadelesi öncesi gayrimüslim ve Müslüman halkın ortak yaşam kültürünün, mübadele ile gelen Makedonya göçmenlerinin zenginliği ile harmanlandığı benzersiz bir kültürel yapıya sahip. köy, görkemli konakları süsleyen duvar resimleri, camii, kilise, manastırları ve abidevi Mehmet Şakir Paşa Medresesi ile Anadolu mimarisinde çok özel bir konumda bulunuyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı olan Mustafapaşa, aynı zamanda Türkiye’nin bir üniversiteye ev sahipliği yapan en küçük yerleşim birimi olma özelliğine de sahip. Bin 300 civarında yerli nüfusu ve iki bin civarında üniversite öğrencisi ile Mustafapaşa, Anadolu’nun hiç şüphesiz en ilgi çekici yerleşim birimlerinden biri. Bir yanda uçak teknolojisi atölyelerinde eğitim alan, insansız hava aracı laboratuvarlarında ar-ge yapan öğrencileri, diğer yanda geleneksel köy yaşamı süren aileleri ile Mustafapaşa sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesinin mümkün olduğunun canlı bir kanıtı. UNWTO, Mayıs 2021’de ilk kez başlattığı ’Dünyanın En İyi Turizm Köyü Programı’ ile tüm dünyada, kırsal alanlarda turizmde yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu yaklaşımları benimseyen turizm köylerini belirlemiştir. En İyi Turizm Köyleri Programı turizmin kırsal kalkınma ve yerel toplumların refahını artırmadaki gücünü vurgulamayı hedeflemekte ve turizme odaklanılarak köylerin doğal çevresinin, biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin, yerel değerlerinin, yerel yemekler de dâhil yaşam şeklinin korunarak ekonomik değere çevrilmesinin mümkün olduğunun altını çizmektedir. Mustafapaşa, taşıdığı özelliklerle, UNWTO’nun programına katılan en iyi köy olarak tescil edildi.

Kapadokya Gastronomisi

Bir Başka Kapadokya (Kapadokya Lezzetleri, Mustafapaşa) etkinliği ile Kapadokya’nın sahip olduğu diğer turizm varlıklarının gölgesinde kalmış gastronomi zenginliğine bilinirlik kazandırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan ve www.gastrocappadocia.com portalında kamuoyunun beğenisine sunulan Kapadokya gastronomi envanteri misafirlere tanıtılacak, kendilerine bölge lezzetlerini deneyimleyeme imkânı sunulacak. Kapadokya Üniversitesi (KÜN), İç Anadolu’nun merkezinde büyük şehirlerden uzakta, evrensel bilimi ve hür düşünceyi olmazsa olmaz kabul eden, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevreye duyarlı bir yaşamı önceleyen bir grup entelektüel ve yerel kalkınma gönüllüsünün inisiyatifi ile Mustafapaşa köyünde, 2005 yılında kuruldu. KÜN, bugün altı bin civarındaki öğrencisi, beş yüzün üzerinde çalışanı ve 60 civarında bölüm ve programı ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
24°
açık