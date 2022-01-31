KADES uygulaması 283 kadın için alarm verdi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) verileri açıkladı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekipleri 2021 yılında, 283 KADES ihbarına müdahale ederken, bin 296 aile içi şiddet olayına müdahale etti. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES uygulamasının yaygınlaşması ve kadınların bilgilendirmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekipleri, sokaklarda kadınlara broşür dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Uygulamayı yüklemek isteyen kadınların telefonlarına uygulamaları indirerek bilgilendirdi.

KADES uygulaması indirildikten sonra acil bir durumda butona basan kadınların çağrıları direk Emniyet Birimlerine Alarm şeklinde düşüyor. İhbarı alan emniyet birimleri olay yerine en yakın ekibi yönlendirerek olaya müdahale ediyor.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amiri Komiser Arzu Koç, “KADES yani Kadına Destek Programı, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanarak uygulamaya sunulmuş resmi bir acil müdahale programıdır. Program çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet, taciz gibi kötü olayların önüne geçmek için hazırlanmış acil müdahale programıdır. Akıllı cep telefonu kullanıcısı kadınlar uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirdikleri programı T.C. kimlik numaralarını girerek ve EGM’ den gelecek aktivasyon koduyla aktif hale getirebilmektedirler. Uygulama ile şiddete uğrayan kadınlar acil durumlarda cihazlarının konum bilgilerini açarak tek tuşla 155 polis acil çağrı merkezine ulaşabilmeleri ve yardım çağrısının yapıldığı yere en yakın ekip ve devriyenin sevk edilerek müdahale edilmesi sağlanmaktadır. Programı indirmek için her hangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Her yaştaki kadın programı indirerek kullanabilir. Şiddetin karşısında, şiddet mağduru kadının yanında olmak için KADES’i indirin ve yakınlarınıza indirtin” dedi.