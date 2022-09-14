KAÇEM’de seramik ve cam füzyon kursları açılacak

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlar için açılacak olan Seramik ve Cam Füzyon Kursları için kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM), kadınlar için meslek edinme ve hobi kurslarını sürdürüyor. Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı yanında faaliyetlerini sürdüren merkezde son olarak kadınlar için Seramik ve Cam Füzyon Kursları açılacak. Sınırlı kontenjanla açılacak olan kurslar merkezin kendi binası içerisindeki cam ve seramik atölyelerinde uzman eğitmenlerce hafta içi gerçekleştirilecek.

Kurslara katılmak isteyen kadınlar 30 Eylül 2022 Cuma gününe kadar Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurulabilecek.