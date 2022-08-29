Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir’de kaçak balık avlayan 5 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Gülşehir Yüksekli köyü girişinde kaçak balık avlayan şahısların olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri bir araç içerisinde 2 adet 3 metre boyutunda demir tekne ve 25 metre uzunluğunda ağ ile farklı türlerde 20-60 santim boylarında 450 adet balık bulunduğu tespit etti.

Yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 5 şahsa yönelik Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğünce idari para cezası uygulanırken ele geçen balık ve malzemelere el konuldu.