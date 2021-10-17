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Kabak çekme makinasına düşen kadın ağır yaralandı

Nevşehir’de kabak çekme makinasına düşen bir kadın ağır yaralandı.

NEVŞEHİR 17.10.2021, 20:35
Kabak çekme makinasına düşen kadın ağır yaralandı

Nevşehir’de kabak çekme makinasına düşen bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göre kasabasında meydana gelen olayda Havva İ. (50) tarladan topladıkları kabak çekirdeklerini ayırdığı esnada kullanılan makinaya düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının ayaklarının koptuğu anlaşıldı. Ağır yaralanan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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