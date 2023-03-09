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Jandarmadan Kadınlar Günü’nde karanfilli kutlama
Nevşehir’de jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
NEVŞEHİR 09.03.2023, 12:04
Nevşehir’de jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri depremzede, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil hediye etti.
Ayrıca Jandarma ekipleri kadınlara, KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.