Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araç ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 3 gram metamfetamin ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Edinilen bilgilere göre Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ve araç sürücüsü H.T. üzerinde yapılan aramada 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından H.T. gözaltına alınırken adli tahkikatına başlatıldığı öğrenildi.