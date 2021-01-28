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Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araç ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 3 gram metamfetamin ele geçirdi.
NEVŞEHİR 28.01.2021, 12:37
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araç ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 3 gram metamfetamin ele geçirdi.Alınan bilgilere göre, Edinilen bilgilere göre Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ve araç sürücüsü H.T. üzerinde yapılan aramada 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından H.T. gözaltına alınırken adli tahkikatına başlatıldığı öğrenildi.