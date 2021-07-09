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Jandarma ekipleri pitbull cinsi köpeğe el koydu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir kişinin beslediği pitbull cinsi köpeğe el koyuldu.

NEVŞEHİR 09.07.2021, 13:25
Jandarma ekipleri pitbull cinsi köpeğe el koydu
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Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir kişinin beslediği pitbull cinsi köpeğe el koyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma timi yapılan bir ihbar üzerine Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde 5199 sayılı kanun kapsamında beslenmesi ve bulundurulması yasak olan pitbull cinse köpeğe el koyarak Kapadokya Özel İdareler Birliği ve Belediyeler Birliği hayvan barınağına teslim etti.
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