Jandarma EBA üzerinden 37 öğrenciye trafik dersi verdi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri sorumluluk alanında bulunan okullarda okuyan öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitim dersi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan okullarda Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan koordine sonrasında Trafik Timler tarafından EBA üzerinden 37 öğrenciye 1Trafik Güvenliği” dersi verdi. Jandarma Trafik Timleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi.