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Jandarma, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gülşehir’in Tuzköy mahallesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
NEVŞEHİR 27.01.2021, 15:11
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gülşehir’in Tuzköy mahallesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir ilçesi Tuzköy mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.