JAKEM’de köpek eğitim kursu kapanış töreni düzenlendi

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında 2021 yılı birinci dönem görev köpeği ve kullanıcısı kursu kapanış töreni düzenlendi.

JAKEM Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 22 Şubat tarihinde başlayan görev köpeği ve kullanıcısı kursuna Azerbaycan’dan 4 kursiyer, Suriye’de 3 kursiyer olmak üzere 105 kursiyerin katıldığı kurs bugün düzenlenen tören ile sona erdi. JAKEM’de düzenlenen kursta arama kurtarma, asayiş, bomba arama, erzak tespiti, iz takip, mayın arama, operasyon, uyuşturucu madde arama ve tütün tespit branşı olmak üzere 9 farklı branşta düzenlenen kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından verildi.