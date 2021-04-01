Son Dakika
JAKEM’de “Atlı Okçuluk kursu” tamamlandı
Nevşehir İl Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 14 kursiyerin katıldığı atlı okçuluk kursu tamamlandı.
NEVŞEHİR 01.04.2021, 18:07
3
Nevşehir İl Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 14 kursiyerin katıldığı atlı okçuluk kursu tamamlandı.Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 14 kursiyer personelin katılımıyla, 3 hafta süreli gerçekleştirilen 1’inci Dönem Atlı Okçuluk Kursu başarıyla tamamlanmıştır” denildi.