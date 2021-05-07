JAKEM’de 16. dönem binici temel kursu tamamlandı

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında 16.dönem binici temel kursu sertifika töreni düzenlenmesiyle sona erdi.

Nevşehir JAKEM Komutanlığı tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde görevli 21 jandarma personelinin katılımı ile düzenlenen 16.dönem binici temel kursu sertifika töreni düzenlendi. 20 hafta boyunca binicilik eğitimi alan jandarma personelleri düzenlenen sertifika töreni ile sertifikalarını JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ın elinden aldı.