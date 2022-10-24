İzinsiz kazı yapan 2 kişiye gözaltı

Nevşehir’de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesine bağlı Alemli Köyü’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı, kazı da kullandıkları aletlere de el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.