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İstihdama yönelik kariyer planlama kurs kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından kentteki nitelikli işgücü sayısını arttırarak istihdama katılımlarını sağlamayı hedefleyen Kariyer Planlama Kursları başlıyor. İlk olarak açılması planlanan Kat Hizmetleri Elemanı Kursu için kayıt dönemi başladı.

NEVŞEHİR 01.03.2022, 10:52
İstihdama yönelik kariyer planlama kurs kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından kentteki nitelikli işgücü sayısını arttırarak istihdama katılımlarını sağlamayı hedefleyen Kariyer Planlama Kursları başlıyor. İlk olarak açılması planlanan Kat Hizmetleri Elemanı Kursu için kayıt dönemi başladı.

Nevşehir Belediyesi; 18-45 yaş aralığında iş arayan gençler ve vatandaşları meslek sahibi olmalarına olanak sağlamak ve iş dünyasının nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Nevşehir Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli işbirliğinde sürdürülecek olan proje kapsamında Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) bünyesinde İstihdama Yönelik Kariyer Planlama Kursları açılacak. İlk olarak turizm sektöründeki ara eleman arayışına katkı sağlamak için açılacak olan Kat Hizmetleri Elemanı Kursu için kayıtlar başladı. Nevşehir Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli’nde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek ve eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerin sertifika sahibi olacağı kurs 8 hafta sürecek. En az Lise mezunu, 18-45 yaş aralığında ve mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip herkesin katılabileceği kurs sonunda başarı göstererek sertifika almaya hak kazananlar bu konuda işgücüne ihtiyaç duyan turistik konaklama tesislerine yönlendirilecek.

4 Nisan 2022 tarihinde başlayacak olan kursa katılmak isteyenler 0384 2138693 nolu telefondan veya Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak ya da www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak kayıt yaptırabilecek

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