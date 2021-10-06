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Bakan Koca: “Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın.”
Bakan Koca: “Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız.”
Bakan Koca: “Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetl
Bakan Koca: “Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.”
İşçi Kadınlar kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirildi
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Ürgüp İlçe J.K.lığı personeli tarafından ’Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtılması ve telefonlara yükletilmesi’ konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.
NEVŞEHİR 06.10.2021, 17:44
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Ürgüp İlçe J.K.lığı personeli tarafından ’Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtılması ve telefonlara yükletilmesi’ konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Ürgüp İlçe J.K.lığı personelleri; patates ve narenciye depoları ile üzüm bağlarında gündelik işçi olarak çalışan kadınları ziyaret etti. İşçi kadınlar ile sohbet eden jandarma ekipleri ’Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtılması ve telefonlara yükletilmesi’ konularında bilgilendirme de bulunarak, KADES broşürü dağıttı.