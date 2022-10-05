İlk basketi Vali Becel attı

Nevşehir Atatürk İlkokulu’nda "İlk potam, ilk basketim" programında, ilk basketi Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel attı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol l üyeleri okulların spor alanlarını düzenlemek ve geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “İlk potam, ilk basketim “ projesinin tanıtım programına katıldı. Vali Becel, yaptığı açıklamada, Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen basketbol potalarının il genelindeki 18 okula montajının yapıldığını belirtti.

"Potasız okul kalmasın" sloganıyla yürütülen çalışmanın fayda sağladığını aktaran Becel, "İlimizde basketbol potasına ihtiyacı olan 18 okulun potaları teslim edildi. Sporla çocuklarımızı buluşturmak, aktivitelere katılmaları ve sportif faaliyetleri yönelmeleri açısından oldukça faydalı. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.