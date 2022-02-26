İleri İnme ve Periferik Müdahale Kursu (ASPIC 2022) Ürgüp’te başladı

Periferik Vasküler Girişimler Derneği tarafından Ürgüp’te düzenlenen ASPIC 2022 İleri İnme ve Periferik Müdahale Kursunun açılışına Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasında Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Periferik Vasküler Girişimler Derneği tarafından düzenlenen Advanced Stroke And Peripheral Intervention Course (ASPIC 2022) kongresine katılan tüm hekimlere başarılı çalışmalar temennisinde bulundu. Dünyaca ünlü kardiyolog doktorlarının katıldığı ASPIC 2022’nin açılışında konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise kongreye ilişkin olarak; "Katkı sunmaktan ve ev sahipliği yapmaktan kıvanç duyduğumuz, kardiyoloji dalında dünyaca ünlü uzmanların katıldığı ve canlı yayınlar ile bilgi paylaşımı yapılacak olan ’İleri İnme ve Periferik Girişimler Kursu’ programının açılışında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. İlki 2020 yılında yapılan ve ikincisi bugün canlı ameliyatların da yapılacağı ASPIC 2022’ye katılan yerli yabancı kardiyoloji uzmanları, Uluslararası ASPIC kongresinde, periferik hastalıklar ile ilgili çok çeşitli ve ilginç vakaların olduğu 30 canlı vaka gerçekleştirilecek.

25-27 Şubat 2022 tarihleri arasında sürecek kongrede aynı zamanda Kapadokya bölgesine özel sosyal aktiviteler de düzenlenecek. Çeşitli konserlerin, balon turlarının ve bölgesel gezilerin olacağı zengin bir sosyal program gerçekleştirilecek.