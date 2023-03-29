İl protokolü iftar programında bir araya geldi
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN VE İL PROTOKOLÜ, NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI JANDARMA PERSONELİ İLE İFTAR YAPTI.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve il protokolü, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma personeli ile iftar yaptı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ordu Evi’nde iftar programı düzenlendi. İftara; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri ve jandarma personeli katıldı.
Jandarma personeli ile birlikte iftar yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve il protokolü, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve birliği için her daim görev başında olan kahraman Jandarma personelinin Ramazan Ayı’nı kutladı.