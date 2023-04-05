İl Protokolü emniyet teşkilatıyla iftar yaptı
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN VE İL PROTOKOLÜ, NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET PERSONELİ İLE İFTAR YAPTI.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve il protokolü, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan emniyet personeli ile iftar yaptı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Topuzlu Han Tesisleri’nde iftar programı düzenlendi. İftara; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri ve emniyet personeli katıldı.
Emniyet personeli ile birlikte iftar yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve il protokolü, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güvenliğin sağlanması için her daim görev başında olan kahraman emniyet personelinin Ramazan Ayı’nı kutladı.