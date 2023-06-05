İl Özel İdare ekipleri sahada

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri köylerde ki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Ekipler, merkeze bağlı Boğaz ve Güvercinlik köylerinde, Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı, Eğrikuyu ve Yeniyaylacık köylerinde, Avanos ilçesine bağlı Göynük köyünde, Kozaklı ilçesine bağlı İmran ve Küçükyağlı köylerinde, Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde, Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Nevşehir merkeze bağlı Çakıllı köyünde, Kozaklı ilçesine bağlı Kanlıca ve Karahasanlı köylerinde oluşan kanal arızaları giderilirken Avanos ilçesine bağlı Mahmat ve Karacauşağı köylerinde, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde ve Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünde bulunan hanelerin foseptik çekim işlemleri tamamlandı.

İl Özel İdare ekipler tarafından Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde şiddetli yağış ve sel sebebi ile altyapısı bozulan yerlerde sel sularını temizlenirken Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyükburunağıl-Başköy-Hasanlar-Karaova-Sadık-Yurtyeri-Yenice-Hırkatepesidelik köylerinde trafik işaret levhaları bakım onarımı yapıldı. Derinkuyu ilçesine bağlı Til ve Güneyce köylerinde ve Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yol güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaretleme işlemi gerçekleştirilirken Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yol yapım çalışmaları devam ediyor.