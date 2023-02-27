İl Özel İdare ekipleri köylerin sorunlarını çözmeye devam ediyor

Nevşehir İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler köylerde su tesisat, elektrik arızları gibi sorunları çözmeye devam ediyor.

Nevşehir merkez İlçesine bağlı Basansarnıç köyünde, Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde, Hacıbektaş ilçesine bağlı Anapınar köyünde, Ürgüp İlçesine bağlı İltaş ve Ulaşlı köylerinde, Kozaklı ilçesine bağlı Karasenir köyünde meydana gelen İçme Suyu, Elektrik Arızaları giderildi.

Ayrıca merkez ilçesinde bulunan İcik köyünde, Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyünde Acıgöl ilcesine bağlı İnallı köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Gülpınar köyünde içme suyu kanal hattı arızaları giderildi. Avanos ilçesine bağlı bulunan Mahmat köyünde, Hacıbektaş ilçesine bağlı Belbarak köyünde, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan hanelerin foseptik çekim işlemi gerçekleştirildi