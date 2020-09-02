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İl Genel Meclis toplantısı yapıldı
NEVŞEHİR’DE EYLÜL AYI İL GENEL MECLİS TOPLANTISI MECLİS BAŞKANI GÜRBÜZ DİNÇ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.
NEVŞEHİR 02.09.2020, 12:22
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Nevşehir’de Eylül ayı İl Genel Meclis toplantısı Meclis Başkanı Gürbüz Dinç başkanlığında yapıldı.
Nevşehir İl Genel Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına göre Eylül ayı toplantısını İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Kozaklı ilçesine bağlı Kuruağıl köyü muhtarlığı taziye evi ve köy konağı konuları, Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde imar planı değişikliği, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 2020 yılında yapılan iş ve işlemler hakkında İl Genel Meclisine bilgi sunulması konuları görüşüldü.
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